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Факты / Происшествия

Сгорели заживо в церкви: более 40 человек погибли во время пожара в Египте

Валентина Чорна, редактор ленты
Єгипет, пожежа в церкві
Фото: Getty Images

В воскресенье, 14 августа, в египетской церкви вспыхнул пожар, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек.

Еще 45 человек получили ранения и были госпитализированы в городе Гиза. Инцидент произошел в тот момент, когда 5 тыс. верующих собрались на мессу в церкви Абу-Сифин, из-за чего произошла давка.

Внутри церкви есть детская комната, поэтому многие погибшие могут быть детьми.

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На данный момент причина возгорания окончательно не установлена. Согласно заявлению полиции, первоначальное расследование указывает на короткое замыкание проводки.

– Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями, — написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

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Источник: Daily Mail
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