В воскресенье, 14 августа, в египетской церкви вспыхнул пожар, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек.

Еще 45 человек получили ранения и были госпитализированы в городе Гиза. Инцидент произошел в тот момент, когда 5 тыс. верующих собрались на мессу в церкви Абу-Сифин, из-за чего произошла давка.

Внутри церкви есть детская комната, поэтому многие погибшие могут быть детьми.

На данный момент причина возгорания окончательно не установлена. Согласно заявлению полиции, первоначальное расследование указывает на короткое замыкание проводки.

