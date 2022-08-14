Серпень, 14 в 15:18

У неділю, 14 серпня, у єгипетській церкві спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула щонайменше 41 людина.

Ще 45 людей отримали поранення та були госпіталізовані у місті Гіза. Інцидент стався в той момент, коли 5 тис. віруючих зібралися на месу в церкві Абу-Сіфін, через що сталася тиснява.

Усередині церкви є дитяча кімната, тому багато загиблих можуть бути дітьми.

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Наразі причина займання в церкві остаточно не встановлена. Згідно із заявою поліції, початкове розслідування вказує на коротке замикання електропроводки.