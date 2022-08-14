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Факти / Надзвичайні події

Згоріли живцем у церкві: понад 40 людей загинули під час пожежі у Єгипті

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Єгипет, пожежа в церкві
Фото: Getty Images

У неділю, 14 серпня, у єгипетській церкві спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула щонайменше 41 людина.

Ще 45 людей отримали поранення та були госпіталізовані у місті Гіза. Інцидент стався в той момент, коли 5 тис. віруючих зібралися на месу в церкві Абу-Сіфін, через що сталася тиснява.

Усередині церкви є дитяча кімната, тому багато загиблих можуть бути дітьми.

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Наразі причина займання в церкві остаточно не встановлена. Згідно із заявою поліції, початкове розслідування вказує на коротке замикання електропроводки.

– Я уважно стежу за розвитком подій, пов’язаних із трагічною аварією. Я доручив усім зацікавленим державним органам та установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися цією аварією та її наслідками, – написав президент Абдель Фаттах Ас-Сісі.

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Джерело: Daily Mail
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