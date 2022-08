У неділю, 14 серпня, у єгипетській церкві спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула щонайменше 41 людина.

Ще 45 людей отримали поранення та були госпіталізовані у місті Гіза. Інцидент стався в той момент, коли 5 тис. віруючих зібралися на месу в церкві Абу-Сіфін, через що сталася тиснява.

Усередині церкви є дитяча кімната, тому багато загиблих можуть бути дітьми.

Наразі причина займання в церкві остаточно не встановлена. Згідно із заявою поліції, початкове розслідування вказує на коротке замикання електропроводки.

41 dead in a fire in #Giza coty of #Egypt in a church. #Cairo pic.twitter.com/8znxT6zlyI

— Public Press BD (@bd_public) August 14, 2022