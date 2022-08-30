Август, 30 в 18:12

В Херсоне в который раз за день прогремела серия мощных взрывов, сообщают местные жители.

– Херсон (район). Слышны мощные взрывы. Беги, русня, хотя куда там бежать, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 30 августа 18:12 сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области (длится с 4 апреля 19:45) и Никопольском районе на Днепропетровщине.