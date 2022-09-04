В Чернигове в результате детонации боеприпасов пострадали 15 человек — Чаус

Сентябрь, 04 в 18:14

В Чернигове в результате детонации боеприпасов 3 сентября всего пострадали 15 человек, среди которых восемь детей и семеро взрослых. По актуальной информации, двое детей и двое взрослых остаются в больницах.

Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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Он рассказал, что детонация боеприпасов произошла на детском мероприятии, во время которого не было запланировано наличие оружия и присутствие военных. Сейчас свидетели инцидента и все возможные причастные опрашиваются, следователи исследуют ход событий.

— Было обращение общественной организации: проведение мирного мероприятия с детскими игровыми активностями. Не было никакого сообщения о том, что там будет какая-нибудь выставка военного вооружения или присутствие военных. ГБР получает всю необходимую информацию, – отметил Чаус.

По его мнению, следует узнать ответы на два основных вопроса: почему на мирном мероприятии для детей находились военные и по каким причинам с ними было боевое оружие. Глава Черниговской ОВА рассказал, что сейчас идет следствие.

В Чернигове несколько детей пострадали в результате ручного противотанкового гранатомета, внезапно сработавшего 3 сентября. По неизвестным причинам боеприпасы находились на экспозиции интерактивного мероприятия для детей.