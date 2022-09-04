У Чернігові внаслідок детонації боєприпасів постраждали 15 людей – Чаус

Вересень, 04 в 18:14

У Чернігові внаслідок детонації боєприпасів 3 вересня загалом постраждали 15 людей, серед яких восьмеро дітей та семеро дорослих. За актуальною інформацією, двоє дітей та двоє дорослих залишаються у лікарнях.

Про це заявив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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Він розповів, що детонація боєприпасів відбулася на дитячому заході, під час якого не було заплановано наявності зброї та присутності військових. Зараз свідків інциденту та всіх можливих причетних опитують, слідчі досліджують перебіг подій.

– Було звернення громадської організації: проведення мирного заходу з дитячими ігровими активностями. Не було жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння чи присутності військових. ДБР отримує всю необхідну інформацію, – зазначив Чаус.

На його думку, варто дізнатися відповіді на два основні питання: чому на мирному заході для дітей перебували військові та з яких причин з ними була бойова зброя. Очільник Чернігівської ОВА розповів, що зараз триває слідство.

У Чернігові декілька дітей постраждали внаслідок ручного протитанкового гранатомета, який раптово спрацював 3 вересня. З невідомих причин боєприпаси перебували на експозиції інтерактивного заходу для дітей.