Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Херсоне с утра прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне с утра прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном РФ Херсоне утром 6 сентября прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Херсон.

Отметим, что в Херсоне и области объявили воздушную тревогу в 7:04, а после этого местные жители услышали звуки взрывов.

Сейчас смотрят

В то же время, официальной информации о взрывах в городе пока нет.

Напомним, 5 сентября местные также слышали взрывы вблизи Херсона в районе Дарьевского моста.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка