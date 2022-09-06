В Херсоне с утра прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном РФ Херсоне утром 6 сентября прогремели взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Херсон.
Отметим, что в Херсоне и области объявили воздушную тревогу в 7:04, а после этого местные жители услышали звуки взрывов.
Сейчас смотрят
В то же время, официальной информации о взрывах в городе пока нет.
Напомним, 5 сентября местные также слышали взрывы вблизи Херсона в районе Дарьевского моста.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.