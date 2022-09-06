Сентябрь, 06 в 7:14

Во временно оккупированном РФ Херсоне утром 6 сентября прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Херсон.

Отметим, что в Херсоне и области объявили воздушную тревогу в 7:04, а после этого местные жители услышали звуки взрывов.

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В то же время, официальной информации о взрывах в городе пока нет.

Напомним, 5 сентября местные также слышали взрывы вблизи Херсона в районе Дарьевского моста.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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