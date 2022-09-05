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Факты / Украина

Снова какой-то хлопок: в Херсоне раздались взрывы в районе Дарьевского моста

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Возле временно оккупированного РФ Херсона в районе Дарьевского моста утром 5 сентября прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Вероятно, это могут быть удары ВСУ по Дарьевскому мосту.

В то же время, официальных подтверждений относительно попаданий по оккупантам нет.

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Местные жители также добавили, что после взрывов возле моста появился дым.

Отметим, что в Херсоне и области в 8:05 объявили воздушную тревогу. Она окончилась в 9:03.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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