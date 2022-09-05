Снова какой-то хлопок: в Херсоне раздались взрывы в районе Дарьевского моста
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Возле временно оккупированного РФ Херсона в районе Дарьевского моста утром 5 сентября прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Вероятно, это могут быть удары ВСУ по Дарьевскому мосту.
В то же время, официальных подтверждений относительно попаданий по оккупантам нет.
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Местные жители также добавили, что после взрывов возле моста появился дым.
Отметим, что в Херсоне и области в 8:05 объявили воздушную тревогу. Она окончилась в 9:03.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.
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