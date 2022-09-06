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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні зранку пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні зранку пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому РФ Херсоні зранку 6 вересня пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Херсон.

Зазначимо, що у Херсоні та області оголосили повітряну тривогу о 7:04, а після цього місцеві жителі почули звуки вибухів.

Зараз дивляться

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у місті поки що немає.

Нагадаємо, що 5 вересня місцеві також чули вибухи поблизу Херсона у районі Дар’ївського мосту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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