У Херсоні зранку пролунали вибухи під час повітряної тривоги
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Фото: Depositphotos
У тимчасово окупованому РФ Херсоні зранку 6 вересня пролунали вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Херсон.
Зазначимо, що у Херсоні та області оголосили повітряну тривогу о 7:04, а після цього місцеві жителі почули звуки вибухів.
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Водночас офіційної інформації щодо вибухів у місті поки що немає.
Нагадаємо, що 5 вересня місцеві також чули вибухи поблизу Херсона у районі Дар’ївського мосту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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