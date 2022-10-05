Октябрь, 05 в 9:36

Сегодня в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар. И предупреждает, что возможны повторные обстрелы, поэтому укрытие не следует оставлять.

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Местные жители в соцсетях сообщают, что в Запорожье не сработала система оповещения — не было слышно сирену.

Напомним, что 3 октября под утро русская армия обстреляла город Запорожье и район. Оккупанты выпустили по городу и по двум селам Запорожского района около десяти ракет С-300. В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры, известно об одном пострадавшем.