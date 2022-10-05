РФ завдала удару по Запоріжжю: в ОВА попереджають про можливий повторний обстріл
Сьогодні у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, окупанти завдали ракетного удару. І попереджає, що можливі повторні обстріли, тому укриття не варто полишати.
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Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що у Запоріжжі не спрацювала система оповіщення – не було чути сирену.
Нагадаємо, що 3 жовтня під ранок російська армія обстріляла місто Запоріжжя та район. Окупанти випустили по місту та по двох селах Запорізького району близько десяти ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури, відомо про одного постраждалого.