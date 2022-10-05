Октябрь, 05 в 14:18

Ночью, 5 октября, в центре временно оккупированного Херсона прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает местное издание Мост.

В сети появились фото поврежденной гостиницы Нинель, которая находится на улице Белинского, 22.

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В социальных сетях местные сообщают, что там жили российские оккупанты. Также есть информация, что в гостинице могли заселиться сотрудники ФСБ РФ.

По информации, в результате удара повреждена гостиница и близлежащее здание, а среди захватчиков есть погибшие и раненые.

В Херсоне ночью нанесли удар по гостинице, где могли жить сотрудники ФСБ / 3 фотографии

Журналист из Херсона Константин Рыженко сообщил, что из гостиницы вынесли по меньшей мере семь трупов.

Заметим, что пока официальной информации о попадании, а также о жертвах и раненых нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие среди гражданских.

Сам отель связывают с коллаборантом-гауляйтером Владимиром Сальдо.

5 октября в Херсоне были слышны звуки взрывов. В социальных сетях сообщают, что взрывы произошли на военных складах российских оккупантов в Херсоне и пригороде.

Источник: Мост, Константин Риженко

Фото: Мост