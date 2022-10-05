Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Херсоне слышны взрывы: воздушную тревогу в городе не объявляли

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне слышны взрывы: воздушную тревогу в городе не объявляли

Сегодня, 5 октября, в Херсоне были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

Пока в городе и области не объявляли воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах также пока нет.

Сейчас смотрят

В социальных сетях сообщают, что взрывы произошли на военных складах российских оккупантов в Херсоне и пригороде.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области должно лишить оккупационные войска плацдарма, который российские захватчики установили на правом берегу реки Днепр.

Читайте
Ищут мужчин 18-35 лет: в Херсоне оккупанты делают поквартирные обходы

Фото: 831 бригада тактической авиации

Источник: Суспільне
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка