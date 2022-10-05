В Херсоне слышны взрывы: воздушную тревогу в городе не объявляли
Требует проверки
Сегодня, 5 октября, в Херсоне были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Суспільне.
Пока в городе и области не объявляли воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах также пока нет.
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В социальных сетях сообщают, что взрывы произошли на военных складах российских оккупантов в Херсоне и пригороде.
Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области должно лишить оккупационные войска плацдарма, который российские захватчики установили на правом берегу реки Днепр.