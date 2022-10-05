Жовтень, 05 в 14:18

Вночі 5 жовтня у центрі тимчасово окупованого Херсона прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє місцеве видання Мост.

В мережі з’явилися фото пошкодженого готелю Нінель, що розташований на вулиці Бєлінського, 22.

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В соціальних мережах місцеві повідомляють, що там жили російські окупанти. Також є інформація, що у готель могли заселитися співробітники ФСБ РФ.

За інформацією, внаслідок удару пошкоджено готель та прилеглу будівлю, а серед загарбників є загиблі та поранені.

У Херсоні вночі завдали удару по готелю, де могли жити співробітники ФСБ / 3 фотографии

Журналіст із Херсона Костянтин Риженко повідомив, що з готелю винесли щонайменше сім трупів.

Зауважимо, що наразі офіційної інформації про влучання, а також про жертв та поранених немає. Невідомо, чи є постраждалі серед цивільних.

Сам готель пов’язують із колаборантом-гауляйтером Володимиром Сальдо.

5 жовтня у Херсоні було чути звуки вибухів. У соціальних мережах повідомляють, що вибухи сталися на військових складах російських окупантів у Херсоні та передмісті.

Джерело: Мост, Костянтин Риженко

Фото: Мост