Нет уцелевших домов и везде буквы Z: как оправляется село Каменка после оккупации

Октябрь, 06 в 19:37

В освобожденном селе Каменка Харьковской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии. В частности, в населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома, а инфраструктура уничтожена.

По данным Харьковской областной прокуратуры, повсюду оставлена оккупантами техника и нарисованы латинские буквы Z на стенах. Населенный пункт разрушен полностью — здесь разруха и российская техника, оставленная оккупантами во время бегства из села.

Село Каменка расположено в 7 км от Изюма. В оккупации населенный пункт находился до начала сентября — его освободили Вооруженные силы Украины вместе со всей Изюмщиной.

Сейчас смотрят

Прокуроры вместе со следователями СБУ провели комплексный осмотр села в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители документируют преступления российской армии для передачи доказательств преступных действий военных РФ в Международный уголовный суд. Путь окупантов в Гаагу неотвратим, отметили в Харьковской облпрокуратуре.

Фото: Харьковская областная прокуратура