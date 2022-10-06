Нет уцелевших домов и везде буквы Z: как оправляется село Каменка после оккупации
В освобожденном селе Каменка Харьковской области продолжают фиксировать военные преступления российской армии. В частности, в населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома, а инфраструктура уничтожена.
По данным Харьковской областной прокуратуры, повсюду оставлена оккупантами техника и нарисованы латинские буквы Z на стенах. Населенный пункт разрушен полностью — здесь разруха и российская техника, оставленная оккупантами во время бегства из села.
Село Каменка расположено в 7 км от Изюма. В оккупации населенный пункт находился до начала сентября — его освободили Вооруженные силы Украины вместе со всей Изюмщиной.
Прокуроры вместе со следователями СБУ провели комплексный осмотр села в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители документируют преступления российской армии для передачи доказательств преступных действий военных РФ в Международный уголовный суд. Путь окупантов в Гаагу неотвратим, отметили в Харьковской облпрокуратуре.