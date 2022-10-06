Октябрь, 06 в 18:38

В Кадиевке российские военные пытаются массово уничтожить архивы и копии документов, особенно содержащие историю оккупации.

В то же время в Сватово уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. В частности, во время очередного побега враг взорвал плотину, в результате чего подтоплен населенный пункт Райгородок.

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Подтверждены удары по одному опорному пункту оккупантов, пяти районах сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов врага.

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотников российской армии, среди которых два Shahed-136 иранского производства и один Mohajer-6.

По данным ВСУ, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по 19 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двух складах боеприпасов и шести средствах артиллерии россиян.

По обновленной информации, частичная мобилизация в России фактически “поглощает” небольшие населенные пункты отдаленных регионов РФ. Призыв происходит методом облав, практически всех мужчин насильно доставляют в военкоматы. В Москве даже на половину не выполнен план отмобилизации, который составляет по районам менее 0,2% населения.