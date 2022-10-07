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Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось

Юля Захарченко, редактор ленты
Семеро погибших, еще пятеро пропали без вести: количество жертв из-за обстрела Запорожья увеличилось
Фото: ГСЧС

В результате серии ракетных ударов по жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере семь человек, еще пять людей считаются пропавшими без вести.

— Сейчас продолжается разбор завалов, после чего можно будет установить точное количество погибших и пострадавших, — сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, благодаря работе специальных служб, спасателей и врачей удалось сохранить жизнь 21 человеку, которому уже оказали необходимую помощь. Городские власти устраивают пострадавших жителей в центры временного размещения.

— Обстрел ракетами С-300 – настоящий террористический акт. Это не случайное попадание, а серия ракет, нацеленных на многоэтажки. Вблизи мест попаданий нет военных или важных объектов, только гражданские здания и многоквартирные дома, — отметил Старух.

Глава Запорожской ОВА отметил, что областной центр стал такой же мишенью для российских захватчиков как Орехов, Гуляйполе, Степногорск и Камышеваха.

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