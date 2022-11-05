Ноябрь, 05 в 11:39

В российском городе Кострома в ночном клубе Полигон произошел пожар.

По информации издания Baza, огонь унес жизни 15 человек. Их тела обнаружили при разборе завалов. Еще четверо пострадавших находятся в больнице.

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СМИ сообщают, что пожар в ночном клубе Полигон произошел после того, как на танцполе начали запускать фейерверк по случаю дня рождения.

Почти сразу после запуска пиротехники на мужчину, который это делал, набросились несколько человек. Но было уже поздно, огонь стал распространяться.

В клубе было очень много людей. После того, как в помещении появился дым, в заведении началась давка и паника – все посетители побежали к выходу.

По информации СМИ, во время пожара в клубе Полигон работали только три эвакуационных выхода, еще четыре были закрыты.

Пожарным пришлось выламывать дверь. Также есть информация, что эвакуацию осложняло то, что большинство посетителей клуба были пьяны.