Листопад, 05 в 11:39

У російському місті Кострома в нічному клубі Полігон сталася пожежа.

За інформацією видання Baza, вогонь забрав життя 15 людей. Їхні тіла знайшли під час розбору завалів. Ще четверо постраждалих перебувають у лікарні.

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ЗМІ повідомляють, що пожежа в нічному клубі Полігон сталася після того, як на танцполі почали запускати феєрверк з нагоди дня народження.

Майже одразу після запуску піротехніки на чоловіка, який це робив, накинулися кілька людей. Але було вже пізно, вогонь почав поширюватися.

У клубі було дуже багато людей. Після того, як у приміщенні з’явився дим, у закладі почалася тиснява та паніка – всі відвідувачі кинулися до виходу.

За інформацією ЗМІ, під час пожежі в клубі Полігон працювали лише три евакуаційні виходи, ще чотири були зачинені.

Пожежникам довелося виламувати двері. Також є інформація, що евакуацію ускладнювало те, що більшість відвідувачів клубу були п’яні.