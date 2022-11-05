У Костромі сталася пожежа в нічному клубі: 15 людей загинуло
У російському місті Кострома в нічному клубі Полігон сталася пожежа.
За інформацією видання Baza, вогонь забрав життя 15 людей. Їхні тіла знайшли під час розбору завалів. Ще четверо постраждалих перебувають у лікарні.
ЗМІ повідомляють, що пожежа в нічному клубі Полігон сталася після того, як на танцполі почали запускати феєрверк з нагоди дня народження.
Майже одразу після запуску піротехніки на чоловіка, який це робив, накинулися кілька людей. Але було вже пізно, вогонь почав поширюватися.
У клубі було дуже багато людей. Після того, як у приміщенні з’явився дим, у закладі почалася тиснява та паніка – всі відвідувачі кинулися до виходу.
За інформацією ЗМІ, під час пожежі в клубі Полігон працювали лише три евакуаційні виходи, ще чотири були зачинені.
Пожежникам довелося виламувати двері. Також є інформація, що евакуацію ускладнювало те, що більшість відвідувачів клубу були п’яні.