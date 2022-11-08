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На Харківщині священник УПЦ МП працював на гауляйтера та поширював пропаганду РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
На Харківщині священник УПЦ МП працював на гауляйтера та поширював пропаганду РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного священнослужителя УПЦ московського патріархату на колабораціонізмі. Ним виявився настоятель одного з храмів у Харківській області.

У пресслужбі розповіли, що підозрюваний під час тимчасової окупації Куп’янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. А у своїх “проповідях” виправдовував злочини РФ у війні проти України.

Та це не всі справи, у яких підозрюють настоятеля УПЦ МП. Повідомляється, що він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону та з цією метою особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

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Саме з ним священнослужитель погоджував дії щодо використання церкви для дискредитації українських сил оборони та вербування громадян до лав ворога.

— Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади, – йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення району, клірик зі спільницею втекли до Росії, де намагаються переховуватись від правосуддя.

Фото: СБУ

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України КК України та оголошено у розшук.

Напередодні стало відомо, що на Вінниччині керуючому однією з єпархій УПЦ МП вручили підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі. За висновками експертизи, митрополит робив це умисно – на його особистому сайті були розміщені відповідні матеріали.

Трохи раніше СБУ повідомила, що у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині під час обшуків знайшли антиукраїнську агітацію. Представники єпархії поширювали серед вірян антиукраїнські матеріали, виготовлені в РФ, та розпалювали релігійну ворожнечу.

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Митрополит УПЦ МП виправдовував агресію РФ та розпалював ворожнечу серед вірян - СБУ

Джерело: СБУ
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