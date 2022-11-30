Продам ребенка за 1 тыс. грн: на Полтавщине через сайт объявлений торговали младенцем

Ноябрь, 30 в 13:44

В Полтавской области опубликовали объявление на одной из популярных вебплатформ, где речь шла о продаже младенца за 1 тыс. грн.

Его прочла пользователь интернета и отправила скриншот в полицию с просьбой проверить информацию для безопасности трехмесячного малыша. Вскоре правоохранители нашли автора объявления.

Через несколько часов полицейские узнали фамилию “продавщицы” и стояли на пороге ее дома. Ею оказалась 12-летняя жительница Миргородского района.

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– Объявление выставила “по приколу”, чтобы узнать реакцию людей, – призналась девочка.

О своей проделке она искренне пожалела, однако раскаяние не освобождает от профилактического учета, отмечают в полиции.

Правоохранители изучают условия, в которых воспитывается ребенок и психологический климат в семье для принятия необходимых правовых решений.