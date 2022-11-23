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Факты / Україна

Мать выжила, младенец погиб: РФ обстреляла родильное отделение больницы в Вольнянске

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022

Ночью 23 ноября российские военные обстреляли ракетами типа С-300 родильное отделение больницы в Вольнянске.

Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022
Мать выжила, младенец погиб: РФ обстреляла родильное отделение больницы в Вольнянске / 3 фотографии

Обновлено в 08:16.

Погиб мальчик, который родился два дня назад. Мать осталась жива, – сообщил утром детали трагедии заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, добавляет Кирилл Тимошенко, пострадали два врача. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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– Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет, – говорит руководитель областной военной администрации Александр Старух.

В настоящее время спасатели разбирают завалы на месте обстрела.

Напомним, что три дня назад в Вольнянске завершились поисковые работы на месте разрушенного ракетами двухэтажного дома 17 ноября.

Под завалами обнаружили тела десяти человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух

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