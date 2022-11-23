Мать выжила, младенец погиб: РФ обстреляла родильное отделение больницы в Вольнянске
Ночью 23 ноября российские военные обстреляли ракетами типа С-300 родильное отделение больницы в Вольнянске.
Обновлено в 08:16.
– Погиб мальчик, который родился два дня назад. Мать осталась жива, – сообщил утром детали трагедии заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Кроме того, добавляет Кирилл Тимошенко, пострадали два врача. Один из них находится в тяжелом состоянии.
– Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет, – говорит руководитель областной военной администрации Александр Старух.
В настоящее время спасатели разбирают завалы на месте обстрела.
Напомним, что три дня назад в Вольнянске завершились поисковые работы на месте разрушенного ракетами двухэтажного дома 17 ноября.
Под завалами обнаружили тела десяти человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух