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Продам дитину за 1 тис. грн: на Полтавщині через сайт оголошень торгували немовлям

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Продам дитину за 1 тис. грн: на Полтавщині через сайт оголошень торгували немовлям
Фото: Pexels

У Полтавській області опублікували оголошення на одній з популярних вебплатформ, в якому йшлося про продаж немовляти за 1 тис. грн.

Його прочитала користувачка інтернету та надіслала скриншот до поліції з проханням перевірити інформацію для безпеки тримісячного малюка. Врешті правоохоронці знайшли автора оголошення.

Через кілька годин поліцейські дізналися прізвище “продавчині” та стояли на порозі її будинку. Нею виявилася 12-річна жителька Миргородського району.

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– Оголошення виставила “по приколу”, щоб дізнатися реакцію людей, – зізналася дівчинка.

Про свою витівку вона щиро пожалкувала, однак каяття не звільняє від профілактичного обліку, наголошують у поліції.

Правоохоронці вивчають умови, в яких виховується дитина, та психологічний клімат у родині для ухвалення необхідних правових рішень.

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Джерело: Нацполіція
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