Ночью россияне кассетными боеприпасами обстреляли Запорожье: что известно
Ночью российский враг в очередной раз обстрелял южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения. Пока информация о пострадавших не поступала.
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Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы.
7 января российские оккупанты атаковали город ракетами системы ЗРК С-300. Запорожье обстреляли, несмотря на анонсированное Владимиром Путиным так называемое рождественское перемирие.
Фото: Александр Старух