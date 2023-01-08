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Ночью россияне кассетными боеприпасами обстреляли Запорожье: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ночью россияне кассетными боеприпасами обстреляли Запорожье: что известно

Ночью российский враг в очередной раз обстрелял южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения. Пока информация о пострадавших не поступала.

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Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы.

7 января российские оккупанты атаковали город ракетами системы ЗРК С-300. Запорожье обстреляли, несмотря на анонсированное Владимиром Путиным так называемое рождественское перемирие.

Фото: Александр Старух

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