Январь, 08 в 10:52

Ночью россияне кассетными боеприпасами обстреляли Запорожье: что известно

Ночью российский враг в очередной раз обстрелял южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения. Пока информация о пострадавших не поступала. Сейчас смотрят Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы. 7 января российские оккупанты атаковали город ракетами системы ЗРК С-300. Запорожье обстреляли, несмотря на анонсированное Владимиром Путиным так называемое рождественское перемирие. Фото: Александр Старух

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