Январь, 18 в 16:06

В Норвегии в 2016 году произошла авиакатастрофа с участием вертолета Airbus Helicopters H225 Super Puma. Тогда погибли 13 человек. Это вертолет такого же типа, который упал в Броварах и на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

Тогда авиакатастрофа произошла из-за того, что оторвалась одна из лопастей несущего винта в полете. Романенко добавил, что прежде чем эти вертолеты получили украинские службы, они прошли усиление этого узла.

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— Мы получили 10 таких вертолетов H225, они были после апгрейда. В предварительной эксплуатации у них были обнаружены проблемы с главным ротором, несущим ротором. Была катастрофа, оторвалась лопасть винта у одного из вертолетов в Норвегии, кажется, в 2016 году. После этого этот узел был усилен, переработан, и мы получили 10 таких вертолетов — шесть в ГСЧС и четыре в Нацгвардию, — рассказал он.

По его словам, все вертолеты проходили специальную и серьезную проверку. В Украине этим занимается специальное подразделение, отдельный авиационный отряд ГСЧС.

Он добавил, что по информации на 2020 год, такие вертолеты используют более 12 стран. Выводы по причинам крушения будет делать комиссия, созданная для расследования авиакатастрофы.

— Это будет государственная комиссия, которая будет состоять из специалистов. Кроме того, будут приглашены два французских специалиста — это будет представитель концерна Eurocopter (сейчас называется Airbus Helicopters, — Ред.) и представитель производителя двигателей Turbomeca. И только после этого можно делать какие-то выводы.

Утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе трое детей.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Служба безопасности Украины начала производство по падению вертолета. Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.