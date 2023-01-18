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Факты / Происшествия

В предыдущей эксплуатации были проблемы — эксперт о вертолете H225

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
авіакатастрофа у Броварах
Фото: Getty Images

В Норвегии в 2016 году произошла авиакатастрофа с участием вертолета Airbus Helicopters H225 Super Puma. Тогда погибли 13 человек. Это вертолет такого же типа, который упал в Броварах и на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

Тогда авиакатастрофа произошла из-за того, что оторвалась одна из лопастей несущего винта в полете. Романенко добавил, что прежде чем эти вертолеты получили украинские службы, они прошли усиление этого узла.

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— Мы получили 10 таких вертолетов H225, они были после апгрейда. В предварительной эксплуатации у них были обнаружены проблемы с главным ротором, несущим ротором. Была катастрофа, оторвалась лопасть винта у одного из вертолетов в Норвегии, кажется, в 2016 году.

После этого этот узел был усилен, переработан, и мы получили 10 таких вертолетов — шесть в ГСЧС и четыре в Нацгвардию, — рассказал он.

По его словам, все вертолеты проходили специальную и серьезную проверку. В Украине этим занимается специальное подразделение, отдельный авиационный отряд ГСЧС.

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Он добавил, что по информации на 2020 год, такие вертолеты используют более 12 стран. Выводы по причинам крушения будет делать комиссия, созданная для расследования авиакатастрофы.

— Это будет государственная комиссия, которая будет состоять из специалистов. Кроме того, будут приглашены два французских специалиста — это будет представитель концерна Eurocopter (сейчас называется Airbus Helicopters, — Ред.) и представитель производителя двигателей Turbomeca. И только после этого можно делать какие-то выводы.

Утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе трое детей.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Служба безопасности Украины начала производство по падению вертолета. Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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