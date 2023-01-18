Январь, 18 в 13:19

Служба безопасности Украины начала производство по падению вертолета вблизи детсада в Броварах в Киевской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

— Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии, — добавили в СБУ.

По предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них три ребенка.