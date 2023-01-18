Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Падіння гелікоптера в Броварах

Служба безопасности Украины начала производство по падению вертолета вблизи детсада в Броварах в Киевской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

— Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии, — добавили в СБУ.

По предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них три ребенка.

Сейчас смотрят

Источник: СБУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка