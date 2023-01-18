СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах
Служба безопасности Украины начала производство по падению вертолета вблизи детсада в Броварах в Киевской области.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
— Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии, — добавили в СБУ.
По предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них три ребенка.
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