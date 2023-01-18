Січень, 18 в 16:06

У Норвегії у 2016 році сталася авіакатастрофа за участю гвинтокрила Airbus Helicopters H225 Super Puma. Тоді загинули 13 осіб. Це гвинтокрил такого ж типу, який впав у Броварах, і на борту якого перебувало керівництво МВС України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

Тоді авіатроща сталася через те, що відірвалася одна з лопатей несучого гвинта у польоті. Романенко додав, що перш ніж ці гвинтокрили отримали українські служби, вони пройшли підсилення цього вузла.

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— Ми отримали 10 таких гелікоптерів H225, вони були після апґрейду. У попередній експлуатації у них були виявлені проблеми з головним ротором, несучим ротором. Була катастрофа, відірвалася лопать гвинта в одного з гелікоптерів у Норвегії, здається, у 2016 році. Після цього цей вузол був підсилений, перероблений, і ми отримали 10 таких гелікоптерів – шість до ДСНС та чотири до Нацгвардії, – розповів він.

За його словами, всі гелікоптери проходили спеціальну та серйозну перевірку. В Україні цим займається спеціальний підрозділ, окремий авіаційний загін ДСНС.

Він додав, що за інформацією на 2020 рік, такі гелікоптери використовують понад 12 країн. Висновки щодо причин катастрофи буде робити комісія, створена для розслідування авіатрощі.

— Це буде державна комісія, яка буде складатися з відповідних фахівців. Крім того, буде запрошено два французькі фахівці – це буде представник концерну Eurocopter (наразі має назву Airbus Helicopters, – Ред.) та представник виробника двигунів Turbomeca. І лише після цього можна робити якісь висновки.

Вранці 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 16 осіб, зокрема троє дітей.

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

Служба безпеки України розпочала провадження щодо падіння гелікоптера. Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.