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Бросился и открыл стрельбу: в Белой Церкви мужчина напал на детей и прохожего

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бросился и открыл стрельбу: в Белой Церкви мужчина напал на детей и прохожего

В Белой Церкви Киевской области задержан 25-летний мужчина, который сначала напал на двоих 12-летних детей, пытался нанести им вред. Когда прохожий вступился за малолетних, неадекват открыл стрельбу.

Об этом в Telegram сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

Он отметил, что потерпевший получил ранение руки, еще одна пуля просто чудом не травмировала ногу, а повредила гаджет, который находился в кармане мужчины.

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Полицейские Киевщины задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания. Оружие изъяли. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд, за совершенное ему грозит до 7 лет тюрьмы.

— Благодарю граждан за то, что не остались в стороне, а вступились за 12-летних детей. Полицейским же благодарен за оперативную реакцию и разоблачение преступника. Безопасность детей была и остается для нас главным приоритетом, – написал он.

Фото: скрин с видео

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