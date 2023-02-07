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Кинувся та відкрив стрільбу: у Білій Церкві чоловік напав на дітей та перехожого

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Кинувся та відкрив стрільбу: у Білій Церкві чоловік напав на дітей та перехожого

У Білій Церкві Київської області затримали 25-річного чоловіка, який спочатку кинувся на двох 12-річних дітей, намагався завдати їм шкоди. Коли ж перехожий заступився за малолітніх, нападник відкрив стрільбу.

Про це у Telegram повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що потерпілий отримав поранення руки, ще одна куля просто дивом не травмувала ногу, а пошкодила ґаджет, який був у кишені чоловіка.

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Поліцейські Київщини затримали стрільця та доставили в ізолятор тимчасового тримання. Зброю вилучили. Подальшу долю чоловіка вирішить суд, за скоєне йому загрожує до 7 років в’язниці.

– Дякую громадянам за те, що не лишилися осторонь, а вступились за 12-річних дітей. Поліцейським же вдячний за оперативну реакцію і викриття лиходія. Безпека дітей була і лишається для нас головним пріоритетом, – написав він.

Фото: скрин з відео

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