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Отобрал последние деньги, душил и насиловал: под Винницей мужчина напал на пенсионерку

Юля Захарченко редактор ленты
поліція Україна

В Винницкой области ранее осужденный 42-летний мужчина издевался над пенсионеркой. Он напал на 73-летнюю бабушку, пытался задушить, изнасиловал и отобрал ее последние сбережения.

По данным Национальной полиции, о преступлении сообщила дочь пенсионерки. Она рассказала, что на ее мать напал неизвестный, едва не лишил жизни и отобрал последние 3 тыс. грн.

Женщина смогла описать преступника. Полицейские задержали подозреваемого в центре Тульчина час спустя после совершения нападения.

Злоумышленник ранее отбывал уголовное наказание за имущественные преступления. В последний раз он сидел за решеткой пять лет из-за кражи и незаконного завладения транспортным средством.

42-летнего мужчину взяли под стражу. Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей – суд удовлетворил ходатайство следователей. Мужчина может попасть в тюрьму на 12 лет с возможной конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos, Нацполиция

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