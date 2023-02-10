Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Войска РФ ударили по Харькову и области: есть раненые, возможны перебои со светом

Юлия Соколова, редактор ленты
Російська ракета
Фото: УНИАН

Утром в пятницу, 10 февраля, в Харькове раздались взрывы. Войска РФ целятся по критической инфраструктуре города и области.

Обновлено 11:08. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара войск РФ, который произошел около 10:30 утра по Харьковскому району, ранения получили по меньшей мере семь человек.

Двое из раненых в тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят

– По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются, – подчеркнул Синегубов.

Обновлено 10:26. Как сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов, оккупанты нанесли удар по областному центру около 10:00 утра. В связи с этим в городе могут быть перебои с электроснабжением и предоставлением других коммунальных услуг (водо- и теплоснабжением).

– Около 10:00 утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами, — подчеркнул Терехов.

Перед этим войска РФ нанесли по Харькову серию ударов в 4:00 утра. Было зафиксировано около десяти взрывов. Цель агрессора – объекты критической инфраструктуры. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, войска РФ тогда запустили ракеты С-300.

– Под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты. Возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно потушить. Однако некоторые районы города остаются без электроэнергии. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов. К счастью, обошлось без пострадавших, – писал Синегубов об атаке в 4:00 утра.

Как известно, утром 10 февраля Россия начала очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины. Взрывы раздались уже в ряде областей, работает ПВО.

Читайте
Массированная ракетная атака РФ: десятки ракет и попадание в энергообъекты

Источник: Telegram-канал Игоря Терехова, Telegram-канал Олега Синегубова

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка