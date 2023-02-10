Февраль, 10 в 10:26

Утром в пятницу, 10 февраля, в Харькове раздались взрывы. Войска РФ целятся по критической инфраструктуре города и области.

Обновлено 11:08. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара войск РФ, который произошел около 10:30 утра по Харьковскому району, ранения получили по меньшей мере семь человек.

Двое из раненых в тяжелом состоянии.

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– По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются, – подчеркнул Синегубов.

Обновлено 10:26. Как сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов, оккупанты нанесли удар по областному центру около 10:00 утра. В связи с этим в городе могут быть перебои с электроснабжением и предоставлением других коммунальных услуг (водо- и теплоснабжением).

– Около 10:00 утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами, — подчеркнул Терехов.

Перед этим войска РФ нанесли по Харькову серию ударов в 4:00 утра. Было зафиксировано около десяти взрывов. Цель агрессора – объекты критической инфраструктуры. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, войска РФ тогда запустили ракеты С-300.

– Под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты. Возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно потушить. Однако некоторые районы города остаются без электроэнергии. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов. К счастью, обошлось без пострадавших, – писал Синегубов об атаке в 4:00 утра.

Как известно, утром 10 февраля Россия начала очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины. Взрывы раздались уже в ряде областей, работает ПВО.

Источник: Telegram-канал Игоря Терехова, Telegram-канал Олега Синегубова