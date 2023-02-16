Февраль, 16 в 10:29

Сегодня утром во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько взрывов.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что взрывы раздавались вблизи российских воинских частей.

– В оккупированном городе утром неспокойно: взрывы слышали вблизи районов, где расположены российские воинские части. Кроме того, там закрыли рейд через бухту, а пассажиров в объезд будут возить автобусы, – отметил Геращенко.

Сейчас смотрят

Так называемый мэр города Михаил Развожаев сообщил, что над морем силы ПВО сбили якобы два украинских дрона.

Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что около 05:00 утра прогремело несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. Более сильный взрыв прогремел в 06:15 утра.

В начале февраля сообщалось, что в оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на строительной площадке, где проживали строители трассы Таврида.

15 января также сообщалось о взрывах в Севастополе.