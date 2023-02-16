В Севастополе вблизи воинских частей раздались взрывы: что известно
Сегодня утром во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько взрывов.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что взрывы раздавались вблизи российских воинских частей.
– В оккупированном городе утром неспокойно: взрывы слышали вблизи районов, где расположены российские воинские части.
Кроме того, там закрыли рейд через бухту, а пассажиров в объезд будут возить автобусы, – отметил Геращенко.
Так называемый мэр города Михаил Развожаев сообщил, что над морем силы ПВО сбили якобы два украинских дрона.
Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что около 05:00 утра прогремело несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. Более сильный взрыв прогремел в 06:15 утра.
В начале февраля сообщалось, что в оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на строительной площадке, где проживали строители трассы Таврида.
15 января также сообщалось о взрывах в Севастополе.