По результатам первого дня переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов удалось договориться о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в переговорной делегации.

Официально стороны о возможном обмене пленными не заявляли, поэтому деталей пока нет.

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Обмен пленными: последние возвращения украинцев домой

Накануне руководитель Офиса президента и член переговорной команды Кирилл Буданов заявлял, что Украина планирует поставить вопрос обмена военнопленными во время переговоров с Россией с участием США.

Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 23 октября. Тогда в Украину вернулось 270 защитников и гражданских.

На День Независимости Украина вернула 10 военнослужащих в рамках специального обмена. Пленных привезли через территорию Беларуси.

19 августа в Украину вернули из плена 103 военнослужащих. 26 июня 2026 года домой вернулись 160 украинцев, 5 июня Украина вернула 186 человек: 185 военных и одного гражданского.

15 мая Украина и РФ провели обмен пленными, благодаря чему удалось вернуть домой 205 наших граждан. Это был первый этап обмена в рамках 1000 на 1000.

24 апреля Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего удалось вернуть домой 193 украинских защитников.

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