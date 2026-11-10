В Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными — СМИ
По результатам первого дня переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов удалось договориться о масштабном обмене пленными в ближайшее время.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в переговорной делегации.
Официально стороны о возможном обмене пленными не заявляли, поэтому деталей пока нет.
Обмен пленными: последние возвращения украинцев домой
Накануне руководитель Офиса президента и член переговорной команды Кирилл Буданов заявлял, что Украина планирует поставить вопрос обмена военнопленными во время переговоров с Россией с участием США.
Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 23 октября. Тогда в Украину вернулось 270 защитников и гражданских.
На День Независимости Украина вернула 10 военнослужащих в рамках специального обмена. Пленных привезли через территорию Беларуси.
19 августа в Украину вернули из плена 103 военнослужащих. 26 июня 2026 года домой вернулись 160 украинцев, 5 июня Украина вернула 186 человек: 185 военных и одного гражданского.
15 мая Украина и РФ провели обмен пленными, благодаря чему удалось вернуть домой 205 наших граждан. Это был первый этап обмена в рамках 1000 на 1000.
24 апреля Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего удалось вернуть домой 193 украинских защитников.