У Севастополі поблизу військових частин пролунали вибухи: що відомо
Сьогодні зранку у тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що вибухи лунали поблизу російських військових частин.
– В окупованому місті вранці неспокійно: вибухи чули поблизу районів, де розташовані російські військові частини.
Крім того, там закрили рейд через бухту, а пасажирів в об’їзд возитимуть автобуси, – зазначив Геращенко.
Так званий мер міста Михайло Развожаєв повідомив, що над морем сили ППО начебто збили два українські дрони.
Telegram-канал Кримський вітер повідомляє, що близько 05:00 ранку пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Найсильніший вибух пролунав о 06:15 ранку.
На початку лютого повідомлялося, що в окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа на будівельному майданчику, де проживали будівельники траси Таврида.
15 січня також повідомлялося про вибухи у Севастополі.