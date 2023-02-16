Лютий, 16 в 10:29

Сьогодні зранку у тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що вибухи лунали поблизу російських військових частин.

– В окупованому місті вранці неспокійно: вибухи чули поблизу районів, де розташовані російські військові частини. Крім того, там закрили рейд через бухту, а пасажирів в об’їзд возитимуть автобуси, – зазначив Геращенко.

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Так званий мер міста Михайло Развожаєв повідомив, що над морем сили ППО начебто збили два українські дрони.

Telegram-канал Кримський вітер повідомляє, що близько 05:00 ранку пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Найсильніший вибух пролунав о 06:15 ранку.

На початку лютого повідомлялося, що в окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа на будівельному майданчику, де проживали будівельники траси Таврида.

15 січня також повідомлялося про вибухи у Севастополі.