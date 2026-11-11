Несмотря на действие военного положения, работодатели должны соблюдать требования законодательства относительно начисления заработной платы и ее индексации. Военное положение не отменяет эту обязанность, поэтому при наличии законных оснований работникам должны начислять соответствующие доплаты.

В ноябре 2026 года сумма индексации зависит от месяца последнего повышения должностного оклада.

Факты ICTV выяснили, какие суммы индексации зарплаты в ноябре 2026 года предусмотрены для работников и что нужно учитывать при расчетах.

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Как проводится индексация зарплаты в ноябре 2026 года

Правила индексации определяют закон Украины Об индексации денежных доходов населения №1282-XII и Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением №1078.

Согласно статье 4 закона №1282-XII, право на индексацию возникает, когда индекс потребительских цен, рассчитанный нарастающим итогом, превышает порог 103%.

Для расчета индексации в ноябре учитывается индекс потребительских цен за сентябрь 2026 года. По данным Государственной службы статистики Украины, он составил 102,1% по сравнению с августом. Инфляция за этот период достигла 2,1%.

Особенности расчета на 2026 год определяет статья 41 закона №4695-IX. Согласно ей, расчет индекса потребительских цен начинается с января 2026 года, который принимается за 100%. Индексация, накопленная до декабря 2025 года, в январе не начисляется.

Поэтому, если оклад работника в течение 2026 года не повышали, базовым месяцем остается январь. Если повышение было, базовым становится месяц такого повышения.

Какая сумма индексации в ноябре 2026 года

Размер выплаты зависит от базового месяца и соответствующего коэффициента индексации.

Для работников с полной занятостью, которые полностью отработали месячную норму, предусмотрены следующие суммы:

если базовый месяц — январь 2026 года, коэффициент составляет 7,6%, а индексация — 252,93 грн;

февраль — 6,5%, или 216,32 грн;

март — 4,8%, или 159,74 грн;

апрель — 3,3%, или 109,82 грн.

Индексацию рассчитывают не от полного размера заработной платы, а в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 3 328 грн согласно статье 7 закона О Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Например, если базовым месяцем является январь, расчет будет следующим:

3 328 грн × 7,6% = 252,93 грн.

То есть даже если работник получает 19 тыс. грн, индексацию ему начисляют в пределах установленного прожиточного минимума, а не от всей зарплаты.

Таким образом, индексация зарплаты на ноябрь 2026 года впервые начисляется работникам с базовым мартом и апрелем. Для тех, у кого базовыми являются январь и февраль, коэффициенты и суммы выплат увеличиваются.

Если должностной оклад последний раз повышали в мае 2026 года или позднее, права на текущую индексацию в ноябре еще нет.

Как изменение оклада влияет на индексацию

Повышение должностного оклада влияет на дальнейший расчет индексации. Согласно пункту 5 Порядка №1078, месяц повышения оклада становится базовым, а расчет индекса потребительских цен начинается заново.

Необходимо учитывать размер повышения. Если он меньше суммы индексации, которая сложилась к соответствующему месяцу, работнику выплачивают разницу между этими показателями. Такая выплата называется индексацией-разницей.

Например, если сумма индексации составляла 252,93 грн, а постоянные составляющие зарплаты увеличились на 150 грн, индексация-разница составит 102,93 грн.

Если же повышение зарплаты превышает сумму положенной индексации, текущая индексация в месяце повышения не начисляется.

Обязательна ли индексация зарплаты во время военного положения

Обязанность индексировать заработную плату закреплена также статьей 95 Кодекса законов о труде Украины и статьей 33 закона Украины Об оплате труда.

Таким образом, военное положение не является основанием для отмены индексации. Работодатели должны проводить ее в соответствии с установленным порядком и при наличии у работника права на такую выплату.

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