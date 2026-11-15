Потери РФ на 15 ноября: ВСУ обезвредили 2 230 окупантов, 44 артсистемы и РСЗОДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 2 230 российских оккупантов. Зафиксирована потеря противником десятков единиц артиллерийского вооружения, бронетехники и сотен беспилотных летательных аппаратов.
Общее количество потерь личного состава вооруженных сил РФ с начала полномасштабной агрессии превысило 1 млн 622 тыс. человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери РФ в войне против Украины на 15 ноября
Кроме потерь в живой силе, украинские военные за сутки уничтожили 34 боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, одну РСЗО, 10 наземных робототехнических комплексов, 1272 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну специальную технику.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2026 года ориентировочно составили:
- личный состав — около 1 622 860 (+2 230) человек;
- танки — 12 478;
- боевые бронированные машины — 25 784 (+34);
- артиллерийские системы — 52 401 (+46);
- РСЗО — 2 274 (+1);
- средства ПВО — 1 756;
- самолеты — 452;
- вертолеты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3 150 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 608 803 (+1272)
- крылатые ракеты — 5 196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 174 609 (+302);
- специальная техника — 4 906 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.