За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 2 230 российских оккупантов. Зафиксирована потеря противником десятков единиц артиллерийского вооружения, бронетехники и сотен беспилотных летательных аппаратов.

Общее количество потерь личного состава вооруженных сил РФ с начала полномасштабной агрессии превысило 1 млн 622 тыс. человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины на 15 ноября

Кроме потерь в живой силе, украинские военные за сутки уничтожили 34 боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, одну РСЗО, 10 наземных робототехнических комплексов, 1272 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну специальную технику.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2026 года ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1 622 860 (+2 230) человек;
  • танки — 12 478;
  • боевые бронированные машины — 25 784 (+34);
  • артиллерийские системы — 52 401 (+46);
  • РСЗО — 2 274 (+1);
  • средства ПВО — 1 756;
  • самолеты — 452;
  • вертолеты — 356;
  • наземные робототехнические комплексы — 3 150 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 608 803 (+1272)
  • крылатые ракеты — 5 196;
  • корабли и катера — 35;
  • подводные лодки — 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 174 609 (+302);
  • специальная техника — 4 906 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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