Вопрос возможного уменьшения предельного возраста для мобилизации, пребывания на военной службе и в запасе требует исключительно комплексного подхода. Во время принятия таких решений правительство учитывает текущую ситуацию в стране и реальные потребности Сил обороны Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в ответе на соответствующую электронную петицию.

Будет ли уменьшение предельного возраста мобилизации

В ответе отмечается, что Министерство обороны Украины прорабатывает изменения в действующее законодательство, чтобы усовершенствовать порядок прохождения военной службы во время действия военного положения.

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В частности, уточняются четкие сроки прохождения военной службы и исчерпывающий перечень оснований для увольнения.

Премьер-министр подчеркнул, что при проработке этих законодательных изменений поднятые гражданской общественностью вопросы по предельному возрасту планируют рассмотреть дополнительно.

В среду, 14 октября, петиция с призывом инициировать уменьшение предельного возраста мобилизации в Украине до 55 лет набрала необходимое для обязательного рассмотрения количество голосов.

Автор инициативы предложил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект для снижения планки пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет для лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Кроме этого, речь шла о введении нормы о праве на увольнение по собственному желанию для тех военнослужащих, которые во время военного положения достигли 55-летнего возраста.

Следует отметить, что ранее на сайте Кабмина уже регистрировали аналогичные обращения, в частности с предложениями разрешить демобилизацию лиц старше 55 лет после трех лет службы, снизить призывной возраст до 58 лет или демобилизовать лиц в возрасте 55+, получивших право на льготную гражданскую пенсию за работу во вредных условиях. Однако эти инициативы не смогли набрать необходимое количество голосов граждан.

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ей подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые по состоянию здоровья и другим критериям пригодны к выполнению боевых задач.

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