Март, 14 в 19:24

Над Черным морем американский беспилотник Reaper столкнулся с российским самолетом.

Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 14 марта.

Агентство ссылается на информацию своих военных источников.

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— Российский самолет столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, — пишет издание.

AFP отмечает, что пока нет подтверждений, что беспилотник Reaper был сбит.

В то же время Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что беспилотник Reaper упал в Черное море после российского перехвата.

По данным Reuters, российский истребитель Су-27 во вторник сбил пропеллер американского военного разведывательного беспилотника Reaper, в результате чего он упал в Черное море, что американские военные назвали “безрассудным” инцидентом.

— Наш беспилотник MQ-9 (Reaper, — Ред.) выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9, — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, который руководит ВВС США в регионе.

В свою очередь The Guardian сообщает, что американский беспилотник MQ-9 Reaper и два истребителя Су-27 Flanker проводили плановую операцию в международном воздушном пространстве, когда один из российских самолетов намеренно пролетел перед беспилотником и сбросил перед ним топливо, сообщил изданию американский чиновник, знакомый с инцидентом.

— Фактически, это опасное и непрофессиональное действие россиян едва не привело к катастрофе обоих самолетов, — отмечает The Guardian.

Добавляется, что самолеты США и членов НАТО будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве. Хеккер подчеркнул, что США призывают россиян вести себя профессионально и безопасно.

Параллельно с появлением сообщений об аварии американского беспилотника по территории Украины начали распространяться воздушные тревоги.

Впрочем, украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов в комментарии Фактам ICTV сказал, что не следует ожидать существенных последствий от этой аварии, а воздушные тревоги начали объявляться чаще после последней российской массированной атаки ракетами Кинжал по территории Украины.

Постоянные воздушные тревоги связаны с тем, что после последнего массированного налета, когда использовали Кинжалы, наши военные более тщательно относятся к взлетам МиГ-31. Если раньше тревога объявлялась, когда самолет взлетал из Беларуси, то сейчас объявляется тревога, когда самолет взлетает даже в небе Российской Федерации, — сказал он.

Эксперт добавил, что ранее украинское командование на такие вылеты не обращало внимания, поскольку считалось, что это учебные вылеты.

Михаил Жирохов считает, что Соединенные Штаты могут отреагировать на это, как на случайность, и не будут способствовать эскалации из-за этой аварии.

В свою очередь, американский телеканал CNN указывает, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби добавил, что перехват российскими самолетами американских самолетов над Черным морем — “не редкость”, и отметил, что в последние недели были и другие перехваты.

Но он сказал, что эпизод, произошедший во вторник, уникален тем, насколько “небезопасными, непрофессиональными и безрассудными” были действия России.

Самолеты России и США уже летали над Черным морем в ходе войны в Украине, но это первый известный случай такого взаимодействия, что является потенциально опасной эскалацией в критический момент боевых действий, отмечает CNN.

Фото: General Atomics