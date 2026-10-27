Позиции Украины на фронте в этом году остаются самыми сильными за длительное время полномасштабной войны. Однако ситуацию осложняют задержки с поставками средств противовоздушной обороны, в частности ракет для систем Patriot.

Об этом заявил в вечернем обращении 27 октября президент Владимир Зеленский.

Украине не хватает ракет для Patriot

Глава государства подчеркнул, что из-за нехватки ракет для Patriot Украине сложно противодействовать российским баллистическим атакам.

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По его словам, только за две недели Россия применила более 100 баллистических ракет против Киева и Киевской области.

— Если бы такой же сильной оставалась и поддержка партнеров для Украины, в частности это касается наших Патриотов и других средств противовоздушной обороны, то Украина была бы в совершенно другой позиции и дипломатически в значительно лучшей позиции, – отметил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые своевременно предоставляют помощь, но обратил внимание на задержки с поставками вооружения.

— К сожалению, есть очень существенные ограничения в поставках – и эти пакеты противовоздушной обороны отложены, – подчеркнул глава государства.

Президент призвал партнеров, прежде всего США, содействовать поставкам ракет для Patriot. По его словам, от американской стороны в значительной степени зависит обеспечение Украины этими системами противовоздушной обороны.

Россия атакует логистику и инфраструктуру

Зеленский рассказал о российских ударах по Киеву, в частности по территории кампуса Киевского торгово-экономического университета и парка Киото.

В результате атак были повреждены дома, станция и линии метро. Российские войска также били по Южному мосту, который является важной транспортной артерией столицы.

По словам президента, российская эскалация против украинской логистики и жизни в городах продолжается уже не первую неделю. Под ударами оказываются Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Харьков, Сумы и Херсон.

— Мы делаем все возможное, чтобы сохранить нашу энергетику, чтобы сохранить нашу инфраструктуру, нашу логистику. Задача очень сложная. К сожалению, есть и жертвы, – отметил глава государства.

Он подчеркнул важность международной реакции на российские атаки и призвал партнеров обеспечить необходимые решения для усиления украинской ПВО.

Операция Велес на Купянском направлении

Президент рассказал об операции Велес, которую проводит бригада Хартия на Купянском направлении. По его словам, украинские военные использовали против российских оккупантов их же тактику применения подземных газовых труб для продвижения мимо украинских позиций.

Зеленский назвал операцию продуманной, технологичной и отметил ее успешность.

Он напомнил о двух других украинских операциях в этом году. Во время первой, которую проводили Десантно-штурмовые войска, удалось освободить более 800 квадратных километров территории.

Вторая операция, Вивальди, состоялась в Донецкой области. По словам президента, украинские военные освободили более 200 квадратных километров.

— Третья операция – Велес от Хартии, которая усиливает наши позиции и демонстрирует россиянам, что и под Купянском у них нет результата, который им определило их политическое руководство, – сказал Зеленский.

Трехсторонние переговоры в ноябре

Президент также сообщил о координации с европейскими партнерами по поводу новых пакетов поддержки и дипломатических контактов.

По его словам, в ноябре ожидается трехсторонний формат переговоров с участием представителей Украины, США и России. Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в дипломатический процесс и участвовать в принятии решений.

— Украина всегда настаивает на том, что Европа должна присутствовать, должна быть участницей принятия решений. И причем это касается всех в Европе. И чтобы никто не оставался за бортом процессов, – заявил глава государства.

Он добавил, что в ближайшие недели Украина планирует новые контакты с сильными европейскими странами.

Также Зеленский сообщил, что сегодня общался с лидерами Норвегии и Финляндии после их разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинская сторона продолжит коммуникацию с США.

— Нужно защищать жизнь. Нужно приближать мир. Нужно так формировать политику в отношении России, чтобы у них возник интерес к деэскалационным шагам. Без давления мира не бывает. Мир не приходит к бессильным, – подытожил президент.

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