Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала изменения в Правила розничного рынка электроэнергии.

Они предусматривают возможность получать денежное вознаграждение за гибкое потребление электроэнергии.

Об этом говорится в решении НКРЭКУ, опубликованном 27 октября.

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В ведомстве объяснили, что изменения разработали во исполнение закона Украины № 4834-IX, который предусматривает внедрение европейских механизмов управления спросом на электроэнергию.

Предложенные правила предусматривают сознательный перенос потребления электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда нагрузка на сеть ниже. За такое изменение графика потребители смогут получать денежное вознаграждение.

Организовывать этот процесс будут агрегаторы — специальные участники рынка электроэнергии, которые объединяют возможности отдельных потребителей для управления спросом.

— Например, предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки, а домохозяйство — менять график работы электроприборов. Если такие изменения соответствуют условиям договора с агрегатором, потребитель сможет получить за них вознаграждение, — сообщили в НКРЭКУ.

Для участия в системе потребителям не нужно будет отказываться от услуг своего действующего поставщика электроэнергии.

Для присоединения к механизму управления спросом необходимо заключить два договора. Первый — с поставщиком электроэнергии на приобретение электроэнергии. Второй — с агрегатором, который будет предусматривать участие в управлении спросом и получение выплат.

В НКРЭКУ уточнили, что новый механизм будет доступен для всех категорий потребителей. Предприятия смогут переносить часть производственных процессов на периоды минимальной нагрузки на сеть. Домохозяйства получат возможность менять график использования мощных бытовых электроприборов.

— Документ определяет порядок взаимодействия между потребителями и агрегаторами, требования к договорам, правила расчетов и информирования. (…) Проект постановления вскоре будет опубликован на официальном сайте Нацкомиссии для сбора замечаний, предложений и проведения открытого обсуждения, — подытожили в НКРЭКУ.

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