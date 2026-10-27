Не более 75%: Кабмин ограничил рост цен на такси в Киеве во время тревог
- Мин инфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с Bolt, Uklon, Uber и OPTI об ограничении цен на такси в Киеве.
- Стоимость поездок во время воздушных тревог и остановки общественного транспорта не сможет превышать базовый тариф более чем на 75%.
Министерство инфраструктуры и Министерство экономики подписали меморандум с платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, который предусматривает ограничение роста цен на такси в Киеве во время воздушных тревог и остановки общественного транспорта.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во вторник, 27 октября.
Тарифы на такси ограничат во время воздушных тревог
По его словам, документ должен предотвратить ситуации, подобные той, которая возникла в столице 27 октября после российской атаки на Южный мост.
— Меморандум с операторами предусматривает установление потолка, до которого может подняться цена в таких условиях, — максимум 75% к базовому тарифу. То есть если базовый тариф в обычных условиях — без тревог, пробок и т. д. — из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата будет 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн, — заявил Корецкий.
Как отметил глава Кабмина, меморандум оставляет пассажирам возможность самостоятельно регулировать цену на услуги такси, однако предусматривает установление предельных тарифов.
— Такое ограничение цен будет действовать как минимум два часа после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не восстановится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам. Часто именно тогда спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой, — резюмировал Корецкий.
Ракетная атака на Киев 27 октября
Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. Повреждены медицинские учреждения, общежитие и корпус Государственного торгово-экономического университета возле станции метро Лесная. Удары также повредили Южный мост и административное здание на Подоле.
В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 жителей столицы пострадали. Девять из них госпитализировали.
В результате атаки в Киеве был поврежден участок метро между станциями Дарница и Черниговская, а также выходы со станции Лесная. Однако движение поездов по красной ветке восстановили на всех станциях.
На зеленой линии временно не курсируют поезда между станциями Осокорки и Красный хутор из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту.