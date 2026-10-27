Министерство инфраструктуры и Министерство экономики подписали меморандум с платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, который предусматривает ограничение роста цен на такси в Киеве во время воздушных тревог и остановки общественного транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во вторник, 27 октября.

Тарифы на такси ограничат во время воздушных тревог

По его словам, документ должен предотвратить ситуации, подобные той, которая возникла в столице 27 октября после российской атаки на Южный мост.

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— Меморандум с операторами предусматривает установление потолка, до которого может подняться цена в таких условиях, — максимум 75% к базовому тарифу. То есть если базовый тариф в обычных условиях — без тревог, пробок и т. д. — из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата будет 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн, — заявил Корецкий.

Как отметил глава Кабмина, меморандум оставляет пассажирам возможность самостоятельно регулировать цену на услуги такси, однако предусматривает установление предельных тарифов.

— Такое ограничение цен будет действовать как минимум два часа после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не восстановится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам. Часто именно тогда спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой, — резюмировал Корецкий.

Ракетная атака на Киев 27 октября

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. Повреждены медицинские учреждения, общежитие и корпус Государственного торгово-экономического университета возле станции метро Лесная. Удары также повредили Южный мост и административное здание на Подоле.

В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 жителей столицы пострадали. Девять из них госпитализировали.

В результате атаки в Киеве был поврежден участок метро между станциями Дарница и Черниговская, а также выходы со станции Лесная. Однако движение поездов по красной ветке восстановили на всех станциях.

На зеленой линии временно не курсируют поезда между станциями Осокорки и Красный хутор из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту.

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