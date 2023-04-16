На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136

На Харьковщине бойцы пограничного отряда из стрелкового оружия приземлили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

– Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 апреля, тоже на Харьковщине, силами противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотника – Shahed-136 и Гранат-4.

Ранее в Генштабе сообщали, что вражеские ударные дроны-камикадзе Shahed иранского производства, которые использует Россия для многочисленных атак, пытаются избежать украинских сил противовоздушной обороны.

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