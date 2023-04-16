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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136

На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
Фото: Госпогранслужба

На Харьковщине бойцы пограничного отряда из стрелкового оружия приземлили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

– Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 апреля, тоже на Харьковщине, силами противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотника Shahed-136 и Гранат-4.

На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
Фото: Держприкордонслужба
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. 
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. 
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136

Ранее в Генштабе сообщали, что вражеские ударные дроны-камикадзе Shahed иранского производства, которые использует Россия для многочисленных атак, пытаются избежать украинских сил противовоздушной обороны.

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Война в Украине, Госпогранслужба, Дрони, Російська агресія, Харьковская область
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