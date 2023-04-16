На Харьковщине бойцы пограничного отряда сбили Shahed-136
На Харьковщине бойцы пограничного отряда из стрелкового оружия приземлили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
– Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия, – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 10 апреля, тоже на Харьковщине, силами противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотника – Shahed-136 и Гранат-4.
Ранее в Генштабе сообщали, что вражеские ударные дроны-камикадзе Shahed иранского производства, которые использует Россия для многочисленных атак, пытаются избежать украинских сил противовоздушной обороны.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко