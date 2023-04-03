Дрони Shahed намагаються уникнути українських сил ППО – командувач Об’єднаних Сил ЗСУ

Квітень, 02 в 21:12

Ворожі ударні дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва, які використовує Росія для численних атак, намагаються уникнути українських сил протиповітряної оборони.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, для збиття малошвидкісних безпілотників Shahed необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, які є більш ефективними.

– Відповідно і вони, щоб уникнути ураження і виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони, – стверджує український командувач.

За його словами, завдяки міжнародним партнерам і керівництву ЗСУ насиченість системи протиповітряної оборони постійно збільшується.

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