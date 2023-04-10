Shahed-136 та Гранат-4. Вночі на Харківщині збили два БПЛА

Квітень, 10 в 9:56

На Харківщині, в ніч проти 10 квітня, силами Протиповітряної оборони було знищено два безпілотники, ймовірно Shahed-136 та Гранат-4.

Про це повідомлять в Повітряному командуванні Схід.

– Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Shahed-136 та Гранат-4. Тримаємо стрій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні вночі російські війська атакували Херсонщину з авіації. Зокрема, армія РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.

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Також, над Маріупольським районом з боку Азовського моря в напрямку Запоріжжя було зафіксовано проліт ударного дрона-камікадзе Shahed без глушника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 411-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.