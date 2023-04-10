Shahed-136 та Гранат-4. Вночі на Харківщині збили два БПЛА
На Харківщині, в ніч проти 10 квітня, силами Протиповітряної оборони було знищено два безпілотники, ймовірно Shahed-136 та Гранат-4.
Про це повідомлять в Повітряному командуванні Схід.
– Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Shahed-136 та Гранат-4. Тримаємо стрій, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні вночі російські війська атакували Херсонщину з авіації. Зокрема, армія РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.
Також, над Маріупольським районом з боку Азовського моря в напрямку Запоріжжя було зафіксовано проліт ударного дрона-камікадзе Shahed без глушника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 411-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.