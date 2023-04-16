На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
– Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 10 квітня, теж на Харківщині, силами Протиповітряної оборони було знищено два безпілотники – Shahed-136 та Гранат-4.
Раніше в Генштабі повідомляли, що ворожі ударні дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва, які використовує Росія для численних атак, намагаються уникнути українських сил протиповітряної оборони.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко