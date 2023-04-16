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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136

На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
Фото: Держприкордонслужба

На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. 

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі. 

– Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 10 квітня, теж на Харківщині, силами Протиповітряної оборони було знищено два безпілотники –  Shahed-136 та Гранат-4.

На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
Фото: Держприкордонслужба
На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. 
На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. 
На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136
На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136

Раніше в Генштабі повідомляли, що ворожі ударні дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва, які використовує Росія для численних атак, намагаються уникнути українських сил протиповітряної оборони.

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