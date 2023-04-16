На Харківщині бійці прикордонного загону збили Shahed-136

На Харківщині бійці прикордонного загону зі стрілецької зброї приземлили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

– Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 10 квітня, теж на Харківщині, силами Протиповітряної оборони було знищено два безпілотники – Shahed-136 та Гранат-4.

Раніше в Генштабі повідомляли, що ворожі ударні дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва, які використовує Росія для численних атак, намагаються уникнути українських сил протиповітряної оборони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.