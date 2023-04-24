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Юля Захарченко, редактор ленты

В Киеве произошел масштабный пожар: в ГСЧС рассказали подробности

В Киеве произошел масштабный пожар: в ГСЧС рассказали подробности
Фото: ГСЧС

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Владимира Брожко. Огонь вспыхнул на площади около 500 кв. м.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко. По его словам, пламя на открытой территории в Соломенском районе столицы удалось ликвидировать.

— На перекрестке пр. Лобановского и ул. Брожко произошло возгорание камыша на площади 500 кв. м, — отметил мэр города.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на месте происшествия работало две единицы пожарно-спасательной техники и 10 специалистов из личного состава подразделений. Сейчас причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

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Источник: ГСЧС
ДСНС, Київ, Пожар, Пожар в Киеве, Рятувальники
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