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Надзвичайні події
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Києві сталася масштабна пожежа: у ДСНС розповіли подробиці

У Києві сталася масштабна пожежа: у ДСНС розповіли подробиці
Фото: ДСНС

У Києві спалахнула масштабна пожежа на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Володимира Брожка. Вогонь спалахнув на площі близько 500 кв. м.

Про це повідомив міський глава Києва Віталій Кличко. За його словами, полум’я на відкритій території в Солом’янському районі столиці вдалося ліквідувати.

– На перехресті пр. Лобановського та вул. Брожка сталося загоряння очерету на площі 500 кв. м, – зазначив мер міста.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що на місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 фахівців з особового складу підрозділів. Наразі причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Джерело: ДСНС
ДСНС, Київ, Пожежа, Пожежа у Києві, Рятувальники
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