Татьяна Забожко, редактор ленты
Пока РФ била из ЗРК С-300, в Харькове вспыхнул пожар на АЗС
В Новобаварском районе Харькова во время обстрела города и района россиянами из ЗРК С-300 вспыхнул пожар на автозаправочной станции.
Вокруг заправки полицейские и спасатели не нашли никаких воронок или следов взрыва от ракеты.
Как сообщил Общественное Харьков спикер Главного управления ГСЧС области Евгений Василенко, в данный момент устанавливается причина взрыва цистерны с газом на АЗС.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Общественное Харьков
Фото: Общественное Харьков
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