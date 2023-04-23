В Новобаварском районе Харькова во время обстрела города и района россиянами из ЗРК С-300 вспыхнул пожар на автозаправочной станции.

Вокруг заправки полицейские и спасатели не нашли никаких воронок или следов взрыва от ракеты.

Как сообщил Общественное Харьков спикер Главного управления ГСЧС области Евгений Василенко, в данный момент устанавливается причина взрыва цистерны с газом на АЗС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Общественное Харьков

Фото: Общественное Харьков

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