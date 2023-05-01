Силы ПВО на западе Украины уничтожили пять вражеских крылатых ракет

Украинские силы ПВО во время ночного обстрела оккупантов сбили на западе Украины пять российских ракет.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Запад.

— 1 мая 2023 года около 05:00 утра в зоне ответственности силами и средствами Воздушного командования Запад Воздушных сил ВС Украины уничтожено пять крылатых ракет врага, — говорится в сообщении.

Там добавили, что предварительно, жертв и разрушений на западе страны не зафиксировано.

Таким образом в Воздушном командовании Запад отчитались, что уничтожили все вражеские цели в зоне своей ответственности во время ночной атаки.

Российские войска в ночь на 1 мая массированно обстреливали Украину. Враг выпустил 18 крылатых ракет (Х-101/Х-555), из которых 15 удалось сбить украинским силам ПВО.

Источник: Воздушное командование Запад

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