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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Сили ППО на заході України знищили п’ять ворожих крилатих ракет

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Українські сили ППО під час нічного обстрілу окупантів збили на заході України п’ять російських ракет.

Про це повідомили у Повітряному командуванні Захід.

— 1 травня 2023 року близько 05:00 ранку в зоні відповідальності силами та засобами Повітряного командування Захід Повітряних сил ЗС України знищено п’ять крилатих ракет ворога, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що попередньо, жертв і руйнувань на заході країни не зафіксовано.

Таким чином у Повітряному командуванні Захід відзвітували, що знищили всі ворожі цілі в зоні своєї відповідальності під час нічної атаки.

Російські війська в ніч на 1 травня масовано обстрілювали Україну. Ворог випустив 18 крилатих ракет (Х-101/Х-555), з яких 15 вдалося збити українським силам ППО.

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Джерело: Повітряне командування Захід

Війна в Україні, Повітряні сили України, Російська агресія
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