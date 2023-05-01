Убивали и расчленяли. Прокурор о зверствах армии РФ во время оккупации Харьковщины

На Харьковщине расследуют 92 уголовных производства по убийствам российскими военными мирных людей. На самом деле цифра может быть значительно больше, убежден руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, ведь 1007 гражданских людей похищены или пропали без вести.

Жертвы российских преступников перед убийствами подвергались жестоким пыткам, и даже после смерти их телам не было покоя — россияне сжигали их, рубили на части — все, чтобы скрыть свои преступления. Рассказы местных жителей о зверствах оккупантов и был ли кто-то из виновных наказан, читайте в материале Фактов ICTV.

Убийство судмедэксперта Федора Здебского

Алла Здебская познакомилась со своим будущим мужем еще студенткой. Последние годы вместе не жили, Алла ухаживала за тяжелобольной дочерью в Харькове, а Федор Гаврилович работал в морге изюмской больницы. Они разведены, но сохранили дружеские отношения, рассказывает Алла, поэтому, когда началась война, уговаривала его уехать из Изюма — не согласился. 7 мая 2022-го Федора Здебского убил российский военный, похоронить мужа Алла до сих пор не может.

Приехали из их комендатуры, забрали тело и документы, которые с ними были. Потом задавали им вопрос как его похоронить, а россияне отвечали: “Мы его забрали в Белгород, пусть родственники туда едут и забирают, а если в течение месяца не заберут, то он будет похоронен в общей могиле”. Здравый смысл говорит, с чего бы они его забирали в Белгород, скажите, пожалуйста! Я потом узнала, что там были мобильные крематории — они своих сжигали, я думаю, они его сожгли в своем крематории. Это же явное военное преступление, рассказывает бывшая жена убитого судмедэксперта Алла Здебская.

На мебели и потолке морга изюмской больницы и сейчас есть отверстия от пуль — российский военный расстрелял из автомата 70-летнего судмедэксперта Федора Здебского, рассказывает его коллега и свидетель, в целях безопасности мы не называем имя.

– Сидели мы на рабочем месте втроем – патологоанатом, Федор Гаврилович Здебский и я. Как вдруг заходят двое русских военных кавказской внешности и первый сразу спросил: “Чей Фольксваген?”. Федор Гаврилович отвечает: “Мой!” А российский военный ему: “Дай мне на полчаса машину”. Федор говорит: “А как же я тебе дам, у меня протез, я после операции на протезе, и у меня ручное управление, я же не смогу даже домой добраться”.

Федор Здебский отказал оккупанту, это ему не понравилось, вооруженный мужчина начал злиться, уверял, что может сделать что угодно и останется безнаказанным, ведь он, якобы, племянник Кадырова, рассказывает сотрудница морга:

– Он говорит, что приехал в Изюм вас освобождать от бандеровцев. Я говорю: ничего подобного, вы нас, наоборот, загнали в такую пропасть! Мы теперь в подвале живем, в квартире нет окон, полопались батареи, потому что было -16. И он такой не довольный был, что мы не обрадовались появлению российской армии в Изюме.

Разгорелся конфликт, российский военный обратился к Федору Здебскому, вспоминает женщина:

– Он спрашивает у Федора Гавриловича: “Кто виноват, что я пришел вас освобождать и сплю на сырой земле?” А Федор Гаврилович — патриот, украинец, он родом из Винницкой области, говорит: “Как кто виноват? Ты виноват! Ты приехал на мою землю! Ты приехал не защищать, а издеваться, насиловать! Что это за освобождение, когда вы стреляете, убиваете, разрушаете дома!”. Российскому военному очень не понравилось, что Федор Гаврилович так высказался, еще и на украинском языке, и он напарнику говорит: “Эти все трое “по ту сторону”, всех на отработку”.

Оккупант бил Федора Здебского по голове, туловищу, а потом выпустил автоматную очередь — стрелял хаотично, рассказывает женщина, а когда военный отошел от двери, ей удалось убежать. Россиянин приказал патологоанатому догнать ее и вернуть, тот выбежал на улицу, однако обратно не вернулся — так и спаслась, вспоминает сотрудница морга. А в помещении, где находился Федор Здебский со взбешенным оккупантом, снова раздались выстрелы. Когда россияне уехали, женщина вернулась в помещение морга, однако Здебский уже был мертв — российский военный убил его четырьмя выстрелами — двумя в живот и двумя в шею:

– Я сразу за пульс — пульса нет. Он еще теплый был, сколько же там времени прошло! И на полу лужа крови.

Вычислить преступника помогли россияне

Во время большого контрнаступления Вооруженных сил Украины оккупанты потеряли секретные материалы, в которых была информация в том числе и об этом преступнике, рассказывает руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков. Были найдены фото убитого Федора Здебского и объяснения 26-летнего дагестанца Ахмеда Дудуева, контрактника, командира боевой машины реактивного дивизиона 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 танковой армии Западного военного округа, который на самом деле не является племянником Кадырова.

– Сразу после деоккупации Изюма, когда я участвовал в эксгумации массового захоронения, к нам подошли местные жители и сообщили о факте убийства. Мы зарегистрировали уголовное производство, начали досудебное расследование, одновременно прокурорами вместе со следователями СБУ и Нацполиции были проведены обыски мест дислокации и штабов российских военных. В ходе данных следственных действий были обнаружены бумажные документы, а также жесткие диски с компьютерной техники, и там мы нашли материалы доследственной проверки, назовем ее так, которая проводилась военной комендатурой Российской Федерации, – рассказывает руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.

Это не было расследование, говорит прокурор, россияне лишь сфотографировали труп и взяли объяснения у убийцы, после чего его отпустили. В объяснениях Дудуев говорил, что оборонялся, а 70-летний Федор Здебский пытался его убить.

(из объяснений Ахмеда Дудуева в материалах оккупационной комендатуры)

“Мужчина с костылем пытался вырвать у меня автомат из рук, я вырвал автомат из его рук и направился в сторону выхода из помещения. В это время мужчина пытался что-то достать из ящика письменного стола, я расценил это так, что он тянется за находящимся в ящике оружием и с целью самообороны произвел несколько выстрелов”.

– Конечно, он пытался оправдать свое преступление. Мы видим оружие, из которого был убит судебно-медицинский эксперт, патологоанатомический отдел, видим убитого судмедэксперта, но кроме осмотра тела, зафиксированных пулевых ранений, осмотр помещения или тумбочки не проводился! К тому же этот населенный пункт находился под оккупацией, и мы знаем с какой интенсивностью и активностью российские военные проводили обыски у местных жителей с целью выявления оружия. Поэтому все эти домыслы российского военнослужащего о том, что это была самозащита, не соответствуют действительности, – добавляет Фильчаков.

Россияне установили кто убил гражданского человека, однако никакого наказания он не понес, говорит руководитель прокуратуры Харьковской области.

– Он как служил в этой воинской части, так и до настоящего времени продолжает проходить службу. А российские военные пытались скрыть это преступление. До настоящего времени труп потерпевшего не установлен. Мы рассматриваем две версии исчезновения трупа: по первой версии труп был вывезен на территорию Российской Федерации, по второй — он был уничтожен в Изюме в мобильном военном крематории, – резюмировал руководитель прокуратуры Харьковской области.

Тело убитой женщины искали неделю

В оккупированном Изюме произошло еще одно убийство — в июне 2022 года 36-летняя женщина Мария пришла в так называемый штаб оккупационных войск, там был WI-FI, позвонить брату в Ивано-Франковск.

– Из помещения штаба вышел российский военный — майор, который услышал украинскую речь от женщины, он подошел к ней и из пистолета ПМ 9-мм произвел выстрел в грудь. Потерпевшая погибла на месте. После деоккупации Изюма удалось найти свидетеля, который видел преступление, мы проанализировали изъятые в штабах и командных пунктах документы, списки военных, которые в то время дислоцировались в Изюме, предоставили свидетелю для опознания несколько фотографий, среди которых он узнал убийцу, – говорит Фильчаков.

Им оказался 40-летний военный из Нижегородской области, заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащий 245 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, сообщают в областной прокуратуре. Он женат, но это не мешало мужчине ухаживать за этой женщиной, которая, кстати, ему отказала, добавил Фильчаков.

– Тело больше недели пролежало в морге, родственники искали и не могли ее найти. Российские военные сообщали им, что она уехала в Россию, а позже гражданский мужчина нашел тело девушки в морге и похоронил, – сказал руководитель прокуратуры.

Убил и расчленил тело фермера

31 июля 2022 года в оккупированном селе Безмятежное Купянского района российский военный убил фермера Владимира Шкирю. Местные жители называли мужчину “вуйком”, ведь он родом из Закарпатья. Фермер всегда разговаривал на украинском, был большим патриотом Украины и не соглашался сотрудничать с оккупантами. В тот день трое военных РФ попросили фермера починить их машину, когда мужчина подошел к ним, один из оккупантов открыл огонь. Это происходило при свидетелях — убийство видели работники фермерского хозяйства, утверждает главный прокурор Харьковщины.

– В результате полученных пулевых ранений фермер погиб на месте. В дальнейшем российские военные расчленили этот труп, отделили голову, верхние и нижние конечности. Туловище положили в свою машину и сожгли. Местонахождение конечностей и головы мы еще не установили. Согласно материалам досудебного расследования, они их спрятали, чтобы скрыть преступление, – рассказывает Фильчаков.

Преступником оказался Виталий Поддубный — 36-летний военный 7 отдельного мотострелкового полка из Курской области.

– Мы вообще считаем, что в российской армии военную службу проходят преступники и насильники, какое у него психологическое состояние? Возможно, он серийный маньяк, потому что нормальный человек не сможет прийти к тому, чтобы убить и расчленить труп.

Наказание

Всем этим убийцам заочно объявлено о подозрениях, их будут судить, максимальный срок наказания — пожизненное заключение. Даже если суд состоится заочно, в конце концов, сама Россия станет их тюрьмой, ведь как только преступники попытаются выехать за границу, будут арестованы, говорит Фильчаков.

– Эти лица невыездные из Российской Федерации, если они захотят куда-то поехать, то будут задержаны в этой стране, они обязаны там быть задержаны и в дальнейшем переданы нашему государству.

Убийства ни в чем не повинных людей – спланированная стратегия

Фильчаков уверен, что убийства мирных жителей не могут быть злоупотреблением отдельных командиров в отдельных населенных пунктах, это стратегия России в войне против Украины.

– На мой взгляд, это стратегия ведения агрессивной войны со стороны Российской Фередации — она направлена на запугивание гражданского населения для уменьшения сопротивления оккупационной власти.

А это значит, что в дальнейшем перед украинским судом, а также перед Международным трибуналом должны предстать не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы, и авторы этой войны. Прокуроры вместе с сотрудниками СБУ допросили около 600 военнопленных Российской Федерации и создали карту-схему, где изложили связи от военнопленных российской армии до их командиров, а от них — до высшего командования армией России.

– Мы выяснили, в каких подразделениях они служили, кому подчинялись, идентифицировали их командиров и установили тех, кто отдает приказы их командирам, в конце концов — вышли на самую верхушку — президента, министра обороны, его заместителей. Мы должны понимать кто отдавал преступные приказы, а для этого должны идентифицировать всех военных чиновников, которые участвуют в агрессивной войне против украинского народа, чтобы все они были наказаны.

Фото: оператор Фактов ICTV Игорь Тамбиев

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